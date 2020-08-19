واشنطن تعلن تقديم 204 ملايين دولار للعراق

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستقدم نحو 204 ملايين دولار على صورة مساعدات إنسانية إضافية للشعب العراقي، واللاجئين العراقيين، والمجتمعات التي تستضيفهم.

وقال بومبيو في بيان إن المساعدة ستوفر المأوى الضروري، والرعاية الطبية الحيوية، والمساعدات الغذائية الطارئة، والمياه، وخدمات الصرف الصحي، والنظافة العامة، في جميع أنحاء العراق.

وأضاف أن المساعدات ستحسّن الوصول إلى عمليات التوثيق المدني، والخدمات القانونية، وسترفع كفاءة منشآت الرعاية الصحية، وستزيد من فرص الحصول على التعليم، وسترفع مستوى المعيشة.

التوقيع مع شيفرون

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن العراق يتوقع توقيع اتفاق مع شركة النفط الأمريكية ”شيفرون”، اليوم الأربعاء، لكنه لم يتطرق إلى تفاصيل.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بومبيو:“بخصوص توقيع مذكرة تفاهم أو اتفاق مع شيفرون، نعم، أعتقد أنه سيتم التوقيع اليوم“.

وأوردت صحيفة ”وول ستريت جورنال“، يوم الإثنين، نقلًا عن أشخاص مطلعين، أن“شيفرون“ تعتزم بشكل مؤقت توقيع مذكرة تفاهم مع العراق لتطوير أحد حقول النفط الكبرى في البلاد.

وقال تقرير الصحيفة، إن“شيفرون“، والحكومة العراقية، تناقشان التنفيذ المحتمل لأعمال التنقيب في حقل الناصرية النفطي جنوب العراق، والذي تشير التقديرات إلى أنه يحوي حوالي 4.4 مليار برميل من الخام.

ويوم الإثنين، قالت ”شيفرون“ إنها“لا تعلق على تكهنات بالسوق أو أمور ذات طبيعة تجارية“.