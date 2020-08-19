ربط أولى محطات "براكة" النووية بشبكة الكهرباء في الإمارات

أعلنت ”مؤسسة الإمارات للطاقة النووية“، اليوم الأربعاء، عن نجاح شركة ”نواة“ للطاقة التابعة لها والمسؤولة عن تشغيل وصيانة محطات ”براكة“ للطاقة النووية السلمية، في استكمال عملية الربط الآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية مع شبكة الكهرباء الرئيسية لدولة الإمارات.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أن تلك الخطوة جاءت بعد مواءمة المحطة مع متطلبات الشبكة وبدء إنتاج أول ميغاواط من الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توصيل المحطة الأولى في براكة بشبكة الكهرباء في دولة الإمارات بعد نجاح ”نواة“ في البدء في العمليات التشغيلية للمحطة نهاية يوليو 2020.

وبدأ فريق تشغيل المفاعل منذ ذلك الحين بإجراء سلسلة من الاختبارات ورفع مستوى الطاقة بثبات وبشكل تدريجي حتى الوصول إلى مستوى إنتاج أول ميغاواط من كهرباء الحمل الأساسي من مشروع محطات براكة الجاري تطويره في منطقة الظفرة.

ويمثل ربط المحطة الأولى بشبكة الكهرباء إنجازا بالغ الأهمية خلال مسيرة تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي ومحطات براكة للطاقة النووية السلمية التي تعد حجر الأساس للبرنامج وفق أعلى معايير السلامة والأمن والجودة.