18 أغسطس

"قطر للبترول" توقع اتفاقية تنقيب في أنغولا

"قطر للبترول" توقع اتفاقية تنقيب في...

قالت شركة قطر للبترول، الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقية مع شركة النفط الوطنية في أنغولا "سونانجول" وشركة "توتال"، تستحوذ بموجبها على حصة 30% في المنطقة 48 البحرية

المصدر: رويترز

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قالت شركة قطر للبترول، الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقية مع شركة النفط الوطنية في أنغولا ”سونانجول“ وشركة ”توتال“، تستحوذ بموجبها على حصة 30% في المنطقة 48 البحرية قبالة ساحل أنغولا.

ومن المتوقع أن يبدأ الحفر في المنطقة، التي تقع بالمياه العميقة جدا في حوض الكونغو السفلي، خلال برنامج 2020-2021 للحفر. وتغطي المنطقة الجاهزة للحفر مساحة تقارب 3 آلاف و600 كيلومتر مربع.

وستخضع الاتفاقية لإجراءات الموافقات الاعتيادية لحكومة أنغولا، وفور الحصول على تلك الموافقات، ستصبح حصص الشركاء في المنطقة 48 على النحو التالي: توتال (40 بالمئة – المشغل) وسونانجول (30 بالمئة) وقطر للبترول (30 بالمئة).