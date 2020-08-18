"قطر للبترول" توقع اتفاقية تنقيب في أنغولا

قالت شركة قطر للبترول، الثلاثاء، إنها وقعت اتفاقية مع شركة النفط الوطنية في أنغولا ”سونانجول“ وشركة ”توتال“، تستحوذ بموجبها على حصة 30% في المنطقة 48 البحرية قبالة ساحل أنغولا.

ومن المتوقع أن يبدأ الحفر في المنطقة، التي تقع بالمياه العميقة جدا في حوض الكونغو السفلي، خلال برنامج 2020-2021 للحفر. وتغطي المنطقة الجاهزة للحفر مساحة تقارب 3 آلاف و600 كيلومتر مربع.

وستخضع الاتفاقية لإجراءات الموافقات الاعتيادية لحكومة أنغولا، وفور الحصول على تلك الموافقات، ستصبح حصص الشركاء في المنطقة 48 على النحو التالي: توتال (40 بالمئة – المشغل) وسونانجول (30 بالمئة) وقطر للبترول (30 بالمئة).