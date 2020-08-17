وزير النفط الإيراني: أوبك نجحت في رفع أسعار الخام وجلب الاستقرار إلى السوق

نقل موقع وزارة النفط الإيرانية عن الوزير بيجن زنغنه قوله اليوم الاثنين، إن أوبك نجحت في رفع أسعار الخام وجلب الاستقرار إلى سوق النفط.

وقال زنغنه ”أداء أوبك حالفه النجاح؛ لأن سعر النفط ارتفع من 16 دولارا في مايو/ أيار إلى نحو 45 دولارا، واستقر.“

وكانت أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف بمجموعة ”أوبك+“، أبرموا اتفاقا لخفض الإنتاج لمواجهة تداعيات جائحة ”كورونا“.

وقال زنغنه إن ”قطاع النفط في إيران عضو أوبك وقع 13 عقدا قيمتها نحو 1.5 مليار يورو مع 14 شركة محلية لتعزيز إنتاج الخام في البلاد وصيانته“.

في 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران في 2015 مع 6 قوى عالمية وإعادة فرض عقوبات على طهران قلصت بشكل حاد صادراتها النفطية.

وتابع زنغنه ”نرحب بمشاركة جميع الشركات الأجنبية في تطوير مشروعات صناعة النفط باستثناء الشركات الإسرائيلية، لكن سنواصل عملنا حتى دون مشاركتهم في مشروعاتنا“.