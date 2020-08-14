إيران تتبرأ من 4 سفن وقود صادرتها أمريكا

قال السفير الإيراني في فنزويلا حجت سلطاني، اليوم الجمعة، إن سفن الوقود التي احتجزتها واشنطن أمس الخميس، ليست إيرانية ولا علاقة لطهران بها.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن السفير سلطاني، أن ”الادعاء بوقف سفن إيرانية من قبل الولايات المتحدة افتراء وحرب نفسية“.

وتابع: ”كذبة أخرى وحرب نفسية من آلة الدعاية للإمبريالية الأمريكية، السفن ليست إيرانية ولا تملكها، ولا علاقة لإيران بها“.

ونقلت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ عن مسؤولين أمريكيين أمس الخميس، قولهم إن الحكومة الأمريكية احتجزت للمرة الأولى سفنا قالت إنها تنقل وقودا من إيران بما ينتهك العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقال مسؤول أمريكي، إن السفن احتجزت دون استخدام القوة العسكرية.

ورفع مدعون أمريكيون دعوى قضائية الشهر الماضي لمصادرة البنزين، الذي تحمله أربع ناقلات وتحاول إيران شحنه إلى فنزويلا.