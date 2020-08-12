"فايننشال تايمز": أرامكو تخطط لمزيد من خفض الإنفاق

ذكرت صحيفة ”فايننشال تايمز“، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة، أن شركة أرامكو السعودية تخطط لخفض إنفاقها الرأسمالي إلى ما بين 20 و25 مليار دولار هذا العام من أجل دفع توزيعات تبلغ 75 مليار دولار تعهدت بها للمستثمرين خلال طرحها العام الأولي العام الماضي.

وجاء في تقرير للصحيفة، أن المستوى الجديد من الإنفاق الرأسمالي مكرس بدرجة كبيرة لأعمال التنقيب والإنتاج ولن يتغير على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.

وشهد الإنفاق تخفيضات واسعة لصيانة السيولة في وقت تكابد فيه صناعة النفط تداعيات انخفاض أسعار الخام الذي قد يصبح وضعا طبيعيا جديدا لفترة طويلة بعد جائحة فيروس كورونا التي عصفت بالطلب.

وكانت أرامكو قد قالت يوم الأحد إنها تتوقع أن يكون الإنفاق الرأسمالي للعام 2020 عند الحد الأدنى للنطاق الأصلي البالغ 25 إلى 30 مليار دولار، وذلك في معرض إعلان الشركة المملوكة للدولة عن انخفاض أرباح الربع الثاني من العام 73 %.