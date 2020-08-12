"أوبك" تخفض توقعات طلب النفط في 2020

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأربعاء، إن الطلب العالمي على النفط سينخفض على نحو أكبر في 2020، بسبب جائحة فيروس كورونا. وأضافت أن التعافي في العام القادم، سيواجه ضبابية كبيرة، ما يشير إلى عوامل معاكسة متنامية للمنظمة وحلفائها في دعم السوق.

وقالت (أوبك) في تقرير شهري: إن ”الطلب العالمي على النفط سينخفض 9.06 مليون برميل يوميا في العام الجاري، وهو ما يزيد عن تراجع قدره 8.95 مليون برميل يوميا توقعته قبل شهر.

وقالت (أوبك) في التقرير: ”تطورات أسعار الخام والمنتجات في النصف الثاني من 2020 ستواصل التأثر بالمخاوف إزاء موجة ثانية من الإصابات وارتفاع المخزونات العالمية“.

وأبقت (أوبك) على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط في 2021 سيرتفع بمقدار 7 ملايين برميل يوميا، لكنها قالت: إن ”ذلك الرأي عرضة لضبابية كبيرة قد تتمخض عن أثر سلبي على استهلاك البترول“.‎