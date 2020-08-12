شركة نفط الكويت تعلن احتواء وعزل تسرب نفطي

احتوت شركة نفط الكويت وعزلت اليوم الأربعاء مصدر تسرب نفطي وقع مساء أمس الثلاثاء بالقرب من ”كيلو 18 من طريق الدائري السابع“، على حد قولها.

وأوضحت الشركة في تغريدة أنه لم ينتج عن الحادث أي أضرار أو إصابات.

وأكدت أن ”المنطقة التي حدث فيها التسرب أصبحت آمنة تماما وتحت السيطرة“، مضيفة أن ”عملياتها المعتادة مستمرة دون أي انقطاع“.

وأمس الثلاثاء أعلنت الشركة الكويتية عن حدوث تسرب نفطي محدود، وأن فرق الطوارئ التابعة لها وبالتنسيق مع السلطات المعنية تتعامل مع التسرب ”بحسب الإجراءات والخطط المتبعة في مثل هذه الحالات“.