"يونيبر" الألمانية: خط "نورد ستريم2" في خطر‎ بسبب تشديد العقوبات الأمريكية

المصدر: أ ف ب

أعربت مجموعة الطاقة الألمانية ”يونيبر“، أحد ممولي مشروع خط أنابيب الغاز ”نورد ستريم2“ بين روسيا وألمانيا، اليوم الثلاثاء، عن قلقها بشأن احتمال فشل المشروع في مواجهة التهديدات المتزايدة المتمثلة في العقوبات الأمريكية.

وكتبت ”يونيبر“ في تقريرها المالي للربع الثاني، والذي صدر، اليوم، أنه بعد العقوبات المالية التي تنوي الولايات المتحدة فرضها على ميناء ساسنيتز الألماني الذي يعد جزءًا من هذا المشروع، ”زاد احتمال حدوث تأخيرات“ في بنائه، وصولًا حتى إلى عدم تنفيذه ”على الإطلاق“.

وقال أندرياس شيرينبيك، الرئيس التنفيذي لشركة يونيبر في مؤتمر عبر الهاتف ”بشكل أساس، نحن ننظر بقلق إلى تشديد العقوبات“.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونًا في نهاية كانون الأول/ديسمبر يفرض عقوبات على الشركات التي تقدم المساعدة الفنية لبناء نورد ستريم2، على أساس أن المشروع سيزيد من اعتماد الأوروبيين على الغاز الروسي، وسيعزز بالتالي نفوذ موسكو.

وفي تموز/يوليو، مهد وزير خارجيته مايك بومبيو لفرض عقوبات أكثر صرامة، معلنًا أن المشروع صار الآن خاضعًا لقانون أقره الكونغرس في العام 2017 ”لمواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات“ يُعرف باسم ”كاتسا“.

وتشارك يونيبر في تمويل خط أنابيب الغاز بتكلفة 950 مليون يورو، وتعتقد أنه لن يتأثر بشكل مباشر بالعقوبات المحتملة.

وقال شيرينبيك إنه لا يزال يعتقد أن“المشروع سينجز“.

ومع ذلك، صنفت المجموعة في تقريرها المشروع في فئة ”المخاطر الكبيرة“، لأنه ينبغي عدم استبعاد ”السيناريوهات القصوى“، كما صرح ساشا بيبرت، المدير المالي للمجموعة.

وترى ألمانيا، المستفيد الرئيس من خط أنابيب الغاز الروسي، أنه مصدر ثابت لإمدادات الطاقة.

وأفادت صحيفة ”فيرتشافسفوهه“ الأسبوعية أن المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر الذي يشغل الآن منصب رئيس لجنة المساهمين في شركة نورد ستريم إي جي، وهي شركة تابعة لشركة الغاز الروسية غازبروم، طلب مساعدة من المستشارة أنغيلا ميركل ليتسنى إكمال المشروع.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، يوم الاثنين، إنه أعرب عن ”استيائه“ لمايك بومبيو بعد التهديدات بفرض عقوبات مالية على ساسنيتز في جزيرة روغن.

وقال 3 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في رسالة بعثوا بها، الأسبوع الماضي، إن هذا الميناء على البلطيق مهدد بـ“تدميره ماليًا“ إذا لم تتوقف ألمانيا على الفور عن المشاركة في مشروع خط الأنابيب.