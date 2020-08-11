صراع الكهرباء في لبنان بين الطائفية والفساد.. كواليس فشل الدولة في إضاءة الأنوار

تفقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شوارع بيروت المدمرة الأسبوع الماضي، بعد الانفجار الهائل في المرفأ، الذي راح ضحيته 158 شخصًا على الأقل، وقدم الدعم للشعب اللبناني ووجه رسالة حازمة للطبقة الحاكمة في البلاد.

وقال ماكرون في مؤتمر المانحين الدوليين: إن ”ما يحتاجه لبنان هو تغيير جذري، ولابد من تبني مبادرات سياسية قوية لمكافحة الفساد وفرض الشفافية، وتنفيذ الإصلاحات التي طرحت قبل عامين“.

وأضاف أن على رأس هذه الخطوات ”إصلاح قطاع الطاقة لحل أزمات نقص الكهرباء التي تؤثر على الشعب اللبناني اليوم“. وكرر ماكرون تلك النقطة أكثر من مرة خلال زيارته التي استمرت يوما واحدا.

وأمس الإثنين، أعلن رئيس الوزراء حسان دياب استقالة حكومته في مواجهة الغضب الشعبي المتزايد.

”الكهربا راحت“

ونُكب لبنان منذ سنوات بانقطاعات الكهرباء. ويرى كثير من اللبنانيين أن عجز الدولة عن توفير الكهرباء بشكل يمكن الاعتماد عليه، أصبح رمزا لأوجه الفشل الأخرى في البلاد. وأصبحت عبارة ”الكهربا راحت“ من بين أوائل العبارات التي ينطقها الأطفال هنا.

وكل يوم ينقطع التيار، فتنطفئ الأنوار وتتعطل البرادات (الثلاجات) وأجهزة الغسيل لساعات، عندما يتوقف التيار الوارد من شركة كهرباء لبنان المملوكة للدولة.

ورغم كل ذلك، تمنى الشركة بخسائر تصل إلى ملياري دولار سنويًا، تمثل نحو ثلث العجز في الموازنة اللبنانية.

ومنذ مؤتمر المانحين الذي انعقد في باريس في 2018، أبدى البنك الدولي ودول غربية وعربية استعدادا لضخ مليارات الدولارات لمساعدة لبنان على ترتيب أوضاعه المالية والبنية التحتية بدءا بالكهرباء، وذلك بشرط واحد أن تطبق بيروت إصلاحات من بينها إقامة هيئة تنظيمية للقطاع وتحديث الشبكة، وزيادة الأسعار في نهاية المطاف إذ إنها لم تتغير منذ التسعينيات.

وعلى مدار العامين الأخيرين، ظل المانحون يراقبون الوضع محبطين، بينما انهار الاقتصاد اللبناني ولم تطبق أي إصلاحات، وتجادل الساسة حول موقع بناء محطة كهرباء جديدة.

طائفية كهربائية

وكان السبب الرئيس وراء كل ذلك، هو الخلفية الطائفية والفئوية للنظام السياسي في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة موزعين على مذاهب عديدة إسلامية ومسيحية.

ويريد أكبر حزب مسيحي في الحكومة، وهو التيار الوطني الحر، بناء محطة الكهرباء في منطقة مسيحية شمالية على شريط صخري يطل على ساحل البحر المتوسط بالقرب من قرية اسمها سلعاتا.

ويقول الحزب إن المحطة ضرورية لأمن الطاقة في لبنان. غير أن أحزابا سياسية أخرى والمانحين الدوليين أثاروا مخاوف من هذه الفكرة لأسباب ليس أقلها أن ”سلعاتا“ ليست متصلة بشبكة الكهرباء.

ويخشى البعض أن يكون وراء إصرار التيار الوطني الحر على سلعاتا، له دوافع أخرى من بينها موقعها في جزء يتركز فيه المسيحيون من البلاد. وينفي التيار الوطني الحر أن له أهدافا خفية.

وتكشف وثائق اطلعت عليها رويترز، ومقابلات أجرتها مع أكثر من 10 مسؤولين على دراية بالأمر، كيف رفض التيار الوطني الحر تقديم أي تنازلات رغم تنامي علامات الاستفهام حول إمكانية نجاح مشروع سلعاتا، وبعد أن أصبح جليا أن المانحين لن يمولوا المشروع في إطار الخطوات الفورية لإصلاح قطاع الكهرباء.

وفي ظل هذا الجمود السياسي بخصوص المحطة، ازدادت انقطاعات الكهرباء سوءا. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خرج آلاف اللبنانيين إلى الشوراع للاحتجاج على الطبقة الحاكمة في البلاد، وكانت شبكة الكهرباء المتعثرة على رأس قائمة المظالم.

وقالت سميرة العزار، التي تعمل مديرة لصالة تمرينات رياضية: ”أمضينا 10 أيام بلا كهرباء على الإطلاق“.

وردد المحتجون هتافات تطالب بإطفاء الأنوار في بيوت القيادات الحاكمة وإنارة بيوت أفراد الشعب.

”بؤس على بؤس“

ويتيح الفشل في إصلاح قطاع الكهرباء، لمحة عن الكيفية التي انزلق بها لبنان إلى أسوأ أزمة تواجهه منذ انتهت في 1990، الحرب الأهلية التي استمرت 15 عامًا، وكيف تفسخ النظام المالي تحت وطأة الدين العام، فحال بين أصحاب المدخرات وحساباتهم المصرفية، وتسبب في عجز الدولة عن سداد الدين السيادي، وهوى بقيمة العملة اللبنانية وزاد معدلات الفقر.

وزاد انفجار الأسبوع الماضي اللبنانيين بؤسا على بؤس، بنشر الدمار في قلب بيروت التجاري، وحرمان حوالي 250 ألفًا من المأوى. كما جعل انقطاع الكهرباء عمليات إزالة آثار الانفجار أكثر صعوبة وخطورة في الشوارع المظلمة المغطاة بالزجاج المكسور والركام في ظل وجود خطر سقوط الحطام طوال الوقت.

وعزا المسؤولون الانفجار إلى كمية ضخمة من نترات الأمونيا مخزنة بشكل غير آمن في مرفأ بيروت. وبالنسبة لكثيرين من اللبنانيين لم يكن الانفجار سوى أحدث مظاهر الإهمال من جانب النخبة الطائفية، التي فشلت على مدى عشرات السنين في توفير أبسط الخدمات.

وقال جان كوبيس، منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان: إنه ”بغير إصلاح قطاع الكهرباء من خلال تدابير فورية وملموسة وسليمة تقنيا واقتصاديا، لا يمكن للبنان أن يوقف الانهيار الاقتصادي والاجتماعي المتزايد، ويصبح اللبنانيون محكوما عليهم ببؤس متزايد لن يستطيعوا أن يتحملوه“.

وأضاف ”البلد كله يعرف ذلك. لكن هل يدركه القادة؟“

وتصدت الحكومة للمنتقدين الذين اتهموها بالتقاعس عن إصلاح الشبكة. وبعد أن قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، خلال زيارة لبيروت في يوليو/ تموز، إن خطوات معالجة مشكلة الكهرباء ليست كافية، قال رئيس الوزراء حسان دياب، إن لو دريان ليس لديه معلومات كافية عن مدى إصلاحات الحكومة.

ودافع وزير الطاقة ريمون غجر، الذي رشحه التيار الوطني الحر عن سجل الإدارة. وقال في رد مكتوب لرويترز، إن الوضع المالي لشركة الكهرباء والخدمة في تحسن. وأضاف أن العقبات الرئيسية أمام الإصلاح هي تأخيرات في العمليات الإدارية للحصول على الموافقات الضرورية.

وردا على سؤال عن سبب مطالبة التيار الوطني الحر، بإقامة محطة الكهرباء في سلعاتا، قال زعيم التيار جبران باسيل لرويترز: ”أنا إصراري هو على 24 ساعة كهرباء… الكهرباء ما بتنعمل إلا ما تكون موزعة لسلامة الشبكة. إسأل أي خبير. نحن بحاجة إلى عدة مواقع“.

شعب مقسم

يقوم الحكم في لبنان على نظام طائفي لاقتسام السلطة منذ الاستقلال عن فرنسا في 1943. فلا بد أن يكون رأس الدولة مسيحيا مارونيا، ورئيس الوزراء مسلما سنيا، ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا.

ورغم أن الهدف من هذا النظام هو ضمان تمثيل كل الطوائف الدينية البالغ عددها 18 طائفة، فقد ساعد النظام في وقوع لبنان في الأزمة تلو الأزمة، وبلغ الأمر ذروته في حرب أهلية دارت رحاها من 1975 إلى 1990.

وكونت الأحزاب الرئيسية المهيمنة على لبنان، سنية وشيعية ودرزية ومسيحية، لنفسها مجالات نفوذ في الدولة، واستغلتها في تحقيق أهدافها وتبادلت الاتهامات مع الأحزاب الأخرى فيما تمخض عنه الوضع من فوضى.

وأقوى هذه الأحزاب، جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران، والمدججة بالسلاح التي أدرجتها الولايات المتحدة ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية وتعتبرها خطرا عالميا. واليوم تلعب الجماعة دورا كبيرا في شؤون الدولة أكثر من أي وقت مضى.

وفي صدارة الخلاف على قطاع الكهرباء، أكبر تكتل مسيحي، وهو التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس ميشال عون، واعتبر نفسه حاميا لحقوق المسيحيين. ويقود هذه الحركة باسيل صهر عون، وهو وزير سابق للطاقة. وظلت الحركة تشغل هذا المنصب بما يشمله من الإشراف على شركة الكهرباء التابعة للدولة.

ومشاكل شركة كهرباء لبنان متجذرة. ومنها عجز في الإنتاج يبلغ 1500 ميغاوات على الأقل، وشبكة التوزيع التي تتسبب في هدر كبير وسرقة التيار الكهربائي والتلاعب في العدادات ومشاكل التحصيل. ولم تتغير رسوم الكهرباء منذ التسعينيات، الأمر الذي أسهم في خسائر الشركة الضخمة.

وتعهدت حكومات متعاقبة بإصلاح ذلك، لكنها لم تف بوعودها. وتتبادل كل الأطراف الاتهامات في تعطيل الإصلاح.

وعندما تنقطع الكهرباء من شبكة الشركة، تضطر المنازل إلى الاعتماد على موردين من القطاع الخاص على مستوى الأحياء بثمن باهظ.

ويقدر اقتصاديون أن اللبنانيين يدفعون حوالي 1.5 مليار دولار أو أكثر لهؤلاء الموردين الذين يوزعون الكهرباء على الأحياء من خلال مولدات صغيرة وشبكة من الكابلات تتدلى في كثير من الأحيان من أعمدة الإضاءة على نحو محفوف بالخطر.

وسعت الحكومة في العام الماضي، لتنظيم عمل أصحاب هذه المولدات لتخفيض الأسعار.

شاطئ صخري

وإلى جانب المصانع المحلية، يمثل الشاطئ حول سلعاتا أرضا لم تمس تقريبا بالمقارنة مع مساحة كبيرة من الساحل اللبناني. ويحف بالطريق الساحلي الهادئ غطاء أخضر وتلال صخرية ترتفع بشدة على أحد الجانبين، وعلى الجانب الآخر شاطئ صخري يستمتع به المصطافون الأكثر جرأة.

وقال مصدر دولي مطلع، إن مجموعة البنك الدولي أثارت مخاوف بخصوص سلعاتا كموقع لمحطة كهرباء في 2018.

وقال المصدر إن التكلفة تتضمن استحواذ الدولة على أراض وردم مناطق من مياه البحر، وهو ما يعني أن الاستثمار ليس مجديا.

ولم يعلق البنك الدولي عندما استفسرت منه ”رويترز“ عما إذا كان قد أطلع السلطات على هذه المخاوف.

ونصح البنك الدولي بعدم السير في الخطط الخاصة بسلعاتا، إلا بعد أن تستكمل الحكومة دراسة لتقييم الآثار البيئية والاجتماعية.

وفي إطار الجهود المبذولة لتوجيه لبنان، كلف البنك الدولي شركة كهرباء فرنسا بوضع خطة لأقل الخيارات كلفة لتوليد الكهرباء في العقد المقبل. وتوضح مسودة لدراسة الشركة الفرنسية بتاريخ أبريل/ نيسان، اطلعت عليها رويترز تفاصيل خريطة طريق لتلبية احتياجات لبنان، وقد حذف السيناريو الأساسي توليد الكهرباء في سلعاتا.

وتأخذ الخطة بعين الاعتبار إيجاد قدرات توليد جديدة في الزهراني وفي دير عمار، وهي قرية سنية في الشمال، بالإضافة إلى مشروعات في مجال الطاقة المتجددة.

وقالت المصادر الدولية إنه تم استبعاد سلعاتا؛ لأنها ليست مقنعة من الناحية التقنية.

وامتنع متحدث باسم شركة كهرباء فرنسا عن التعليق على التقرير، وقال إن عمل الشركة كان أوليا بشكل كبير. وأضاف أن الشركة وقعت اتفاقا لتقديم استشارات مع البنك الدولي، لوضع خطة أساسية لأفضل مزيج من الطاقة في لبنان وإن القرارات النهائية ستتخذها الحكومة.

وقال البنك الدولي لرويترز في رد مكتوب: إنه ”أوصى حكومة لبنان بأن أي محطة كهرباء يجب أن تمر بتحليل واف للآثار البيئية والاجتماعية، ويجب اختيارها على أساس أقلها تكلفة.“

وأضاف أن ”من غير الواضح ما إذا كانت هذه التوصية نُفذت بالكامل، وما هي الاستنتاجات التي خلص إليها التحليل.“

وقال وزير الطاقة ريمون غجر: إن ”مسودة التقرير التي تسربت للأسف لا تزال عملا لم يكتمل مع سيناريوهات مختلفة كثيرة، وإن وزارته تتواصل مع شركة كهرباء فرنسا للتثبت من صحة كل البيانات المدخلة من أجل الحصول على نسخة محدثة.“

ما بتعرف شو معقول يصير بالبلد

أصبحت سلعاتا موضوعا للحديث في البرامج الحوارية بالتلفزيون. وعلت الأصوات في برنامج حواري تلفزيوني يحظى بمتابعة واسعة في يوليو/ تموز، عندما صاح أحد أنصار عون، قائلا: إن ”المسيحيين يستحقون أن تكون لهم محطة كهرباء.“

وفي سلعاتا أيضا حدث جدال منذ قرر وزير الطاقة العام الماضي، نقل الموقع بضعة كيلومترات على امتداد الساحل إلى قطعة أرض بجوار مرفأ في المياه العميقة ومصانع محلية.

فقد أطلق هذا التغيير معارضة محلية في القرية التي تسكنها أغلبية مسيحية، وأغضب المجلس البلدي الذي يقول: إن ”الموقع المقترح أقرب من اللازم للمنازل، وإنه سيقطع الطريق بين المرفأ وأصحاب الأنشطة التجارية المحلية“.

ويقول إلياس طالب، الناشط بالتيار الوطني الحر في سلعاتا: إنه ”لا يريد إقامة محطة الكهرباء قرب منزله؛ لأنها ستزيد خطر التلوث. لكنه يعتقد أن من المهم أن توجد المحطة على بعد بضعة كيلومترات فقط في المنطقة المسيحية، وهو ما يعكس التفكير الطائفي القائم في لبنان، الذي انقسم إلى مقاطعات طائفية خلال الحرب الأهلية.“

وتابع طالب: ”ما بتعرف شو معقول يصير بالبلد… حدا بيقدر يطفي الديجونكتور (مفتاح الكهرباء)“، مشيرا إلى أن هذا هو رأيه الشخصي.

وأضاف: ”ليش السني بده يعمل معمل بدير عمر مثلا والشيعة بزهراني؟ ليش ما بده يكون في واحدة بمنطقة مسيحية؟ لسوء الحظ، هيدا البلد هو هيك“.

وسألت رويترز باسيل، زعيم التيار الوطني الحر، عما إذا كان حزبه يدعو لإقامة محطة كهرباء في سلعاتا لأسباب طائفية، فرد قائلا: ”لما بده ينحكى بلبنان إنماء متوازن وتوزيع مشاريع، هيدا الكلام ما بعود بصح على فريق، وما بصح على فريق ثانٍ. طب ليه ما بتقول هيك عن اللي بده معمل الزهراني؟ ليه ما بتقول عن اللي بده معمل دير عمار؟ بس على معمل سلعاتا؟“.

ودافع التيار الوطني الحر عن سجله في إدارة وزارة الطاقة، وحمّل الأحزاب التي كانت تتولى الوزارة في الماضي المسؤولية، واتهم آخرين بالوقوف في طريقه.

وتقول ندى بستاني التي تولت وزارة الطاقة عن التيار الوطني الحر في الحكومة السابقة، إن الحزب ليس لديه مشكلة في بناء محطة في الزهراني ومحطة في سلعاتا.

وتضيف أن الحزب يؤكد على الالتزام بالمحطتين لضرورتهما إذا كان الهدف النهائي هو توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة.

ويسلم المانحون بحق لبنان في اختيار مواقع إقامة محطات الكهرباء، لكن لبنان يحتاج لأموال المانحين الذين أصابهم جمود الوضع بالإحباط.