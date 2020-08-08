طهران: باكستان لم تبلغنا باحتجاز ناقلة نفط إيرانية

قال مسؤول إيراني مساء اليوم السبت، إن باكستان لم تبلغ طهران رسميا باحتجاز ناقلة نفط إيرانية، لانتهاك الحظر الأمريكي.

جاء ذلك تعليقا على تصريحات لسيناتور باكستاني قال إن حكومة بلاده احتجزت ناقلة نفط إيرانية في ميناء كراتشي بناء على طلب الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن المسؤول في منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية عباس نجاد، قوله إن باكستان ”لم تبلغ وزارة الخارجية الإيرانية، وإذا حصل ذلك فسيتم إحالة الأمر إلى منظمة الموانئ البحرية لاتخاذ إجراء“.

وفي وقت مبكر من اليوم السبت، قال سكرتير لجنة الشؤون الداخلية في مجلس الشيوخ الباكستاني، رحمان مالك، إن الناقلة الإيرانية اعترضت من قبل منظمة أمريكية، وتم إخطار باكستان لمصادرتها.

وأشار إلى أن واشنطن طالبت باكستان باتخاذ إجراءات قانونية ضد تداعيات استيراد وتصدير وتكرير النفط الإيراني.

وأكد السيناتور الباكستاني أن عملية تهريب النفط الإيراني قد تؤدي في النهاية إلى ضغوط على باكستان.

ودعا مكتب التحقيقات الفدرالي إلى فتح تحقيق مع الأطراف المتورطة في استيراد النفط الخام والديزل من إيران إلى باكستان.