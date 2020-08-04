شبح "الإغلاق الشامل" يخفض أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط بواعث قلق من أن موجة جديدة من إصابات كورونا في أنحاء العالم قد تنال من تحسن في الطلب على الوقود وسط إغلاقات شاملة أشد صرامة، وفي وقت يعمد فيه منتجون كبار إلى زيادة الإمدادات.

وفي الساعة الـ 0655 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 4 سنتات، بما يعادل 0.1% إلى 40.97 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود خام برنت 11 سنتا أو 0.3% لتسجل 44.04 دولار للبرميل.

ويأتي التراجع بعد أن صعد غرب تكساس 1.8% وبرنت 1.5% أمس الإثنين، بفضل بيانات أفضل من المتوقع للنشاط الصناعي في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، أظهرت خروج المصانع من أسوأ التداعيات المبكرة لجائحة فيروس كورونا.

وقال لاخلان شو، مدير بحوث السلع الأولية في بنك أستراليا الوطني ”على صعيد الطلب، حصلنا على بيانات مشجعة لقطاع التصنيع العالمي… لكن ما زال هناك بعض الأدلة على تعثر تعافي الطلب على النفط في بضع أسواق مع تجدد تنامي فيروس كورونا.