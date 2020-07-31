النفط يواصل الارتفاع من أدنى مستوى في 3 أسابيع

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعد أن لامست أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، في استجابة لتراجع قياسي في النمو الأمريكي، إذ يعصف فيروس كورونا بأكبر اقتصاد ومستهلك للنفط في العالم.

وارتفع خام برنت 41 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمئة إلى 43.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 07.02 بتوقيت غرينتش. وأمس الخميس، أغلق برنت منخفضا 1.9 بالمئة بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ العاشر من يوليو تموز.

وربح الخام الأمريكي 43 سنتا أو ما يعادل 1.1 بالمئة إلى 40.35 دولار بعد أن انخفض 3.3 بالمئة في الجلسة السابقة، ليرتفع عن مستويات متدنية لم يشهدها منذ العاشر من يوليو/ تموز.

ويمضي برنت على مسار تحقيق مكاسب للشهر الرابع، بينما يتجه الخام الأمريكي صوب المكسب الشهري الثالث، وارتفع الخامان القياسيان من مستويات متدنية بلغاها في أبريل/ نيسان حين كان معظم العالم في إجراءات عزل عام.

لكن زيادة الإصابات مجددا وانتشارها في أنحاء العالم تبرز التهديد المستمر للطلب على النفط.

وتعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها زيادة الإنتاج، اعتبارا من السبت القادم، مضيفين نحو 1.5 مليون برميل يوميا إلى الإمدادات العالمية.

وعالميا، سادت القتامة توقعات الاقتصاد، إذ تثير زيادة الإصابات بفيروس كورونا خطر تجدد إجراءات العزل العام وتهدد أي انتعاش بحسب استطلاع أجرته رويترز شمل ما يزيد عن 500 خبير اقتصادي.

أكدت ذلك أنباء، أمس الخميس، عن أن الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة هوى بوتيرة سنوية بلغت 32.9 بالمئة، وهو أكبر تراجع في الناتج منذ بدء حفظ السجلات في 1947.

وفي ألمانيا، حدث انخفاض قياسي في الناتج، إذ انكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 10.1 بالمئة على أساس فصلي، في الربع الممتد بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران.

وأظهرت بيانات من وزارة الصناعة، اليوم، أن واردات اليابان من النفط انخفضت بأكثر من 30 بالمئة في يونيو/ حزيران إلى نحو 1.9 مليون برميل يوميا، بينما انخفضت مبيعات المنتجات النفطية عشرة بالمئة.