سيناتور جمهوري: قائد قوات "قسد" وقع اتفاقا مع شركة أمريكية لتحديث حقول النفط في سوريا

نقلت قناة الحرة الأمريكية عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، قوله يوم الخميس، إن قائد قوات سوريا الديمقراطية ”قسد“ مظلوم عبدي أبلغني أنه وقع اتفاقًا مع شركة نفط أمريكية؛ لتحديث حقول النفط في شمال شرق سوريا.

وفي تصريحات سابقة، تحدث عبدي عن العلاقة التي تجمع بين القوات الأمريكية المنتشرة في شمال شرقي سوريا وحقول النفط في المنطقة.

#عاجل

السناتور الجمهوري ليندسي غراهام: قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أبلغني أنه وقع اتفاقا مع شركة نفط أميركية لتحديث حقول النفط في شمال شرق سوريا pic.twitter.com/KMDwmXUwqE — عاجل – قناة الحرّة (@alhurra) July 30, 2020

وقال مظلوم عبدي: إن الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت رسميًا بمساعدة قوات قسد على حماية الحقول النفطية من هجمات تنظيم داعش وتأمينها من أي تهديدات، مشيرًا إلى أن أمريكا لا تتدخل بالأمور الإدارية أو المالية المرتبطة بالنفط، وفق قوله.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في وقت سابق، إن الولايات المتحدة ستأخذ حصتها من النفط السوري، وذلك بعد انتهاء القوات الأمريكية من محاربة تنظيم داعش في سوريا.

وتقول قوات قسد إنها تستخدم عائدات النفط لـ“تلبية احتياجات المنطقة عسكريًا وإداريًا“.

وتقع أهم حقول النفط والغاز السورية في محافظتي دير الزور والحسكة، حيث تسيطر القوات الأمريكية على حقل ”العمر“ النفطي، الذي يعد أكبر حقول النفط في سوريا مساحة وإنتاجًا.

كما تسيطر على حقل “التنك”، وهو من أكبر الحقول في سوريا بعد حقل “العمر”، ويقع في بادية الشعيطات بريف دير الزور الشرقي