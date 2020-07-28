مصر تكشف حجم الإنتاج الأولي لحقل غاز "بشروش" المكتشف حديثا

أعلن وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، اليوم الثلاثاء، أن معدل الإنتاج الأولي من حقل ”بشروش“ المكتشف حديثا، سوف يبلغ حوالي 32 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز.

وأشار الملا في بيان إلى أن اكتشاف حقل ”بشروش“ للغاز الطبيعي يقع في منطقة امتياز شمال الحماد بدلتا النيل البحرية، وتم الإعلان عنه أوائل شهر يوليو/ تموز الجاري.

ولفت إلى أن شركة ”إيني“ الإيطالية المشغلة لمنطقة الامتياز وشريكيها ”بى بى“ البريطانية، و“توتال“ الفرنسية، بالتنسيق مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ”إيجاس“، ستضعان خطة لتنمية الحقل، للإسراع بوضعه على خريطة الإنتاج من خلال استغلال البنية التحتية والتسهيلات الإنتاجية المتاحة بالمنطقة.

ونوه أيضا إلى ارتفاع إجمالي إنتاج منطقة امتياز جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية، التي تعمل فيها شركة ”إيني“ الإيطالية، إلى 12 ألف برميل يوميا من الزيت الخام بعد عام واحد من بدء الإنتاج في يوليو/ تموز 2019.

وذكر أن ذلك جاء بعد نجاح حفر البئر الجديدة SWM-A-6X بمنطقة حوض فاغور بإجمالي عمق 15800 قدم، ووضعها على الإنتاج بمعدل 5 آلاف برميل يوميًا باستخدام التسهيلات المتاحة بالمنطقة.