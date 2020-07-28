مصر .. اكتشاف بئر نفطي جديد في الصحراء الغربية

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قالت شركة "إيني" الإيطالية، إحدى كبرى الشركات الأجنبية للتنقيب عن النفط والغاز في أفريقيا، إنها اكتشفت بئرا نفطية، كما بدأ إنتاج جديد في امتياز جنوب غرب مليحة، في الصحراء الغربية بمصر. وأضافت الشركة أنه تم