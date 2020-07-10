وكالة الطاقة ترفع توقعات الطلب على النفط في 2020

رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعها للطلب على النفط لعام 2020، اليوم الجمعة، لكنها حذرت من أن انتشار فيروس كورونا يشكل خطرًا على التوقعات.

وزادت الوكالة التي مقرها باريس توقعها إلى 92.1 مليون برميل يوميًا، بارتفاع 400 ألف برميل يوميًا عن توقعها الشهر الماضي، مشيرة إلى انخفاض يقل عن المتوقع في الربع الثاني.

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري: ”بينما أحرزت سوق النفط تقدمًا بلا شك، فإن تسارع عدد حالات كوفيد-19 في بعض الدول، يثير القلق بأن الجائحة ليست تحت السيطرة، وأن المخاطر لتوقعاتنا للسوق بالتأكيد تميل إلى الجانب النزولي“.

وقالت وكالة الطاقة الدولية: إن ”تخفيف إجراءات العزل العام في العديد من الدول، أسفر عن تعافٍ قوي في مشتقات الوقود في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، وأيضًا، يوليو/ تموز على الأرجح“. لكنها أكدت أن نشاط تكرير النفط في 2020 يتجه للانخفاض بأكثر مما توقعته الشهر الماضي، وللنمو بقدر أقل في 2021.

و أضافت الوكالة: ”بالنسبة لشركات التكرير، فإن أي استفادة من تحسن الطلب، من المرجح أن تبدد أثرها توقعات بشح أكبر في أسواق اللقيم مستقبلًا. هوامش التكرير أيضًا، ستواجه تحديات بفعل فائض لمخزونات المنتجات الرئيسية، بسبب الضعف الشديد الذي اعترى الربع الثاني من 2020“.