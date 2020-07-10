"مبادلة" الإماراتية بصدد إجراء محادثات "حصرية" لشراء أكبر مصفاة في البرازيل

قالت شركة ”بتروبراس“ النفطية البرازيلية المملوكة للدولة في إفصاح للبورصة، إن صندوق الاستثمار التابع لأبوظبي ”مبادلة“ للاستثمار، سيدخل في محادثات حصرية مع الشركة لشراء ثاني أكبر مصفاة في البرازيل.

ونشرت رويترز أمس الخميس تقريرا ذكر أن ”مبادلة“ تحظى بالأفضلية لشراء المصفاة المعروفة باسم ”رلام“، بعد تفوقها في منافسة مع مجموعة ”إيسار“ الهندية، وفقا لثلاثة أشخاص مقربين من سير المفاوضات.

وأكدت ”بتروليو برازيليرو“ المعروفة رسميا باسم ”بتروبراس”، في إفصاحها للبورصة، أن ”مبادلة“ قدمت أفضل عرض ودُعيت إلى التفاوض.

وقال أشخاص طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن المحادثات ليست معلنة في الوقت الحالي، إن ”مبادلة“ ستناقش بنود العقد مع ”بتروبراس“ البرازيلية في مفاوضات حصرية ستستغرق عدة أسابيع.

وأضافت المصادر أنه إذا أُدخلت تغييرات كبيرة على العقد، فإن ”بتروبراس“ ستدعو مجددا المنافسين لجولة ثانية من العروض المستندة إلى السعر.

وكانت رويترز ذكرت في يونيو/ حزيران، أن شركة ”إيسار“ الهندية العملاقة قدمت عرضا ملزما لـ ”رلام“، وقد تنافس على شراء المصفاة مجددا إذا قررت ”بتروبراس“ إعادة طرحها في مناقصة.

و“رلام“ التي تقع في ولاية باهيا شمال البرازيل، وتبلغ طاقتها 300 ألف برميل يوميا، هي الأولى من مجموعة تتكون من 8 مصاف تعتزم ”بتروبراس“ بيعها لإنهاء احتكارها لسوق معالجة الوقود في البرازيل.