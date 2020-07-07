حزب الله اللبناني يقول إنه يناقش مع الحكومة فكرة شراء وقود من إيران

حزب الله اللبناني يقول إنه يناقش مع...

المصدر: رويترز

كشف حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، أنه يجري محادثات مع الحكومة حول احتمال أن تزود إيران لبنان بمنتجات نفطية مكررة مقابل ليرات لبنانية.

وقال الأمين العام للحزب حسن نصرالله، إن“نقاشًا هادئًا“ يجري مع حكومة بيروت حول الفكرة التي من شأنها أن تخفف الضغوط على احتياطيات البلاد من العملة الصعبة.

ويعاني لبنان أزمة مالية حادة، ونقصًا شديدًا في سيولة العملة الصعبة، وفقدت الليرة اللبنانية حوالي 80% من قيمتها منذ أكتوبر /تشرين الأول عندما برزت الأزمة.

وأضاف ”نصرالله“ خلال خطاب أُذيع تلفزيونيًا:“بدأنا نقاشًا… وعرضنا على المسؤولين اللبنانيين في نقاش هادئ بعيدًا عن الإعلام لنرى إلى إين يمكن أن يصل هذا الخيار ”.

وزعم، قائلًا:“هذا الخيار له فوائد كبيرة جدًا على موجودات المصرف المركزي اللبناني، والبنوك، و المودعين، والزراعة، والصناعة، ومعامل الكهرباء.. وعلى قيمة العملة الوطنية، والميزان التجاري. وتفصيل هذا يأتي لاحقًا، ولكن هذا المسار الآن جارٍ“. مؤكدًا أن إيران ستعلن موقفها الرسمي من هذا الأمر في الوقت المناسب.

وتدعم جماعة حزب الله الشيعية، المدعومة من إيران، والتي تصنفها الولايات المتحدة ”جماعة إرهابية“، حكومة رئيس الوزراء حسان دياب.

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