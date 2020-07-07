الأردن يعلن استئناف استيراد النفط العراقي الأسبوع‎ الجاري

أعلنت الحكومة الأردنية أن العراق سيستأنف نقل النفط الخام بالشاحنات عبر الحدود بين البلدين في الأيام القليلة المقبلة، بعد أن علقت بغداد الإمدادات الأسبوع الماضي، بسبب هبوط حاد في أسعار النفط العالمية.

وقالت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي للصحفيين اليوم الثلاثاء إن مسؤولين عراقيين أخطروا حكومة عمان بأنهم سيبدؤون التحميل من حقول كركوك النفطية يوم الأربعاء ومن المتوقع أن تصل الشحنات إلى الحدود الأردنية إما يوم الخميس أو يوم الجمعة.

وبموجب اتفاقية وقعت العام الماضي، يزود العراق الأردن بعشرة آلاف برميل من النفط يوميا تغطي 7% من حاجات البلاد اليومية، حسبما قالت زواتي في ذلك الوقت.

وقال الأردن في الثاني من يوليو/تموز إن العراق طلب تعليق الإمدادات عندما تراجعت أسعار النفط إلى مستويات تجعل من غير المجدي اقتصاديا لبغداد أن تبيع بموجب معادلة سعرية مربوطة بأسعار خام برنت.

وقالت زواتي اليوم الثلاثاء ”نحن نتفهم الموقف العراقي“.

والاتفاقية كانت جزءا من مسعى أوسع لحكومة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز لتوسيع الروابط التجارية مع الجار الشرقي لبلاده.