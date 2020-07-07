مصادر: "دانة غاز" تطلب من حاملي صكوك الكشف عن حيازاتهم

ذكرت ثلاثة مصادر وأظهرت وثيقة أطلعت عليها ”رويترز“، أن شركة دانة غاز الإماراتية طلبت من حاملي سنداتها تقديم معلومات عن حيازاتهم، في تحرك يخشى بعض المستثمرين أنه قد يكون مقدمة لعملية إعادة هيكلة دين جديدة.

وكانت دانة غاز، قد تسببت في هزة بقطاع التمويل الإسلامي في 2017؛ حين قالت إنها لن تسدد صكوكا بقيمة 700 مليون دولار؛ متذرعة بأنها لم تعد صالحة في ظل القانون الإماراتي بسبب تغييرات في ممارسات التمويل الإسلامي.

وبعد معركة قانونية طويلة، توصلت لاتفاق مع دائنيها في عام 2018، وكان قد سبق ذلك عملية إعادة هيكلة في 2012.

وهذا الأسبوع طلبت دانة غاز، التي يبلغ حجم صكوكها الآن 380 مليون دولار، تستحق في 31 أكتوبر/تشرين الأول، من المستثمرين الكشف عن حيازاتهم وفقا لطلب معلومات.

وذكرت دانة غاز أن المعلومات حيوية لتواصل الشركة مع حملة سنداتها.

وقال بعض المستثمرين، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إن الطلب قد يكون مقدمة لتعديل آخر لديون الشركة، وأفاد أحدهم بأنه ”عادة تحاول أن تعرف إذا كان ثمة تركيز لمجموعة حملة السندات، وتحدد كبار حملة السندات وتعرف من هم، ثم تضع إستراتيجية لإعادة الهيكلة“.

ولم ترد الشركة على استفسار بشأن طلب المعلومات والهدف منه.

وبلغ حجم السيولة وما يعادلها لدى الشركة 425 مليون دولار، في نهاية 2019. وفي أبريل/نيسان، أقرت توزيعات بحوالي 95 مليون دولار.

وقال مستثمر ثان: ”لا تهدر 100 مليون نقدا على التوزيعات وأنت تعتقد أنه بعد عدة أشهر ستذهب لحاملي السندات لتقول لهم ”لا أستطيع أن أسدد المبلغ لكم“.

وقالت ”دانة“ إنها ستستخدم حصيلة أصول تسعى لبيعها في مصر في سداد الصكوك.

وكانت مصادر أبلغت رويترز، في أبريل/نيسان، أن الشركة أرجأت قرار البيع؛ بسبب أزمة كورونا.