الكويت تعلن استئناف الإنتاج بحقلي الوفرة والخفجي النفطيين المشتركين مع السعودية‎

أعلنت وزارة النفط الكويتية، اليوم الاثنين، استئناف الإنتاج من حقلي الوفرة، والخفجي النفطيين المشتركين مع المملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”ولاول مرة بعد توقف دام 5 سنوات تم عودة الانتاج في عمليات الوفرة المشتركة في بداية يوليو 2020“.

وأضافت الوزارة أن تم أيضا ”في الاول من يوليو 2020 ،استئناف الانتاج في حقل الخفجي المشترك، وذلك بعد توقف دام لمدة شهر واحد إعتباراً من يونيو 2020 ،بناءً على الخطط التشغيلية الموضوعة وبالاتفاق بين الطرفين“.

ولاول مرة بعد توقف دام 5 سنوات تم

عودة الانتاج في عمليات الوفرة المشتركة في بداية يوليو 2020.#وزارة_النفط_الكويتية #القطاع_النفطي #KGOC# KJO_News @kgocofficial — وزارة النفط الكويتية (@moo_kw) July 6, 2020

ويقع حقلا الوفرة والخفجي في المنطقة المحايدة المقسومة على الحدد بين البلدين، وكانت شيفرون العربية السعودية التي تشغل حقل الوفرة بالاشتراك مع الشركة الكويتية لنفط الخليج قالت في بيان في يونيو حزيران إن الشركتين تستعدان لاستئناف العمليات.