الكويت تعلن استئناف الإنتاج بحقلي الوفرة والخفجي النفطيين المشتركين مع السعودية‎

الكويت تعلن استئناف الإنتاج بحقلي ا...

المصدر: فريق التحرير

أعلنت وزارة النفط الكويتية، اليوم الاثنين، استئناف الإنتاج من حقلي الوفرة، والخفجي النفطيين المشتركين مع المملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”ولاول مرة بعد توقف دام 5 سنوات تم عودة الانتاج في عمليات الوفرة المشتركة في بداية يوليو 2020“.

وأضافت الوزارة أن تم أيضا ”في الاول من يوليو 2020 ،استئناف الانتاج في حقل الخفجي المشترك، وذلك بعد توقف دام لمدة شهر واحد إعتباراً من يونيو 2020 ،بناءً على الخطط التشغيلية الموضوعة وبالاتفاق بين الطرفين“.

 

ويقع حقلا الوفرة والخفجي في المنطقة المحايدة المقسومة على الحدد بين البلدين، وكانت شيفرون العربية السعودية التي تشغل حقل الوفرة بالاشتراك مع الشركة الكويتية لنفط الخليج قالت في بيان في يونيو حزيران إن الشركتين تستعدان لاستئناف العمليات.

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