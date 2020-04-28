روسيا: أسواق النفط ستبدأ التوازن بعد اتفاق خفض الإنتاج

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الثلاثاء، إن أسواق النفط ستبدأ التوازن فور سريان اتفاق خفض إنتاج النفط في مايو/ أيار، لكن من المرجح عدم حدوث زيادة كبيرة في الأسعار في المستقبل القريب، بسبب ارتفاع مستويات المخزون العالمي.
وأضاف نوفاك لمجلة داخلية تصدرها الوزارة اليوم الثلاثاء: "لكن يتعين ألا نتوقع زيادة ملحوظة في سعر البرميل في المستقبل الأقرب بسبب ارتفاع المخزونات".
وكشفت بيانات من شركة "كبلر" للمعلومات، أن الطلب على الوقود تراجع 30% عالميا، وأصبحت أماكن التخزين ثمينة حيث امتلأ نحو 85% من مناطق التخزين البرية في أنحاء العالم حتى الأسبوع الماضي.