أوبك تتوقع 40 دولارا لبرميل النفط بالنصف الثاني‎ من العام الجاري

قال رئيس منظمة أوبك، وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، الأحد، إن المنظمة تتوقع مستوى أسعار النفط عند 40 دولارا للبرميل، بحلول النصف الثاني من العام الجاري.

جاء ذلك، في مقابلة للوزير محمد عرقاب، مع الإذاعة الجزائرية الحكومية.

وأوضح عرقاب أن أسعار النفط ستصعد خلال مايو/ أيار ويونيو/ حزيران المقبلين إلى متوسط 35 دولار للبرميل، بالتزامن مع تنفيد اتفاق لخفض الإنتاج.

وقبل أسبوعين، اتفق تحالف (أوبك+) على خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 ملايين برميل يوميا، يبدأ اعتبارا من مايو المقبل ولمدة شهرين، في اتفاق وصف بأنه أكبر خفض تاريخي للإنتاج.

وسيتم تقليص خفض الإنتاج إلى متوسط 8 ملايين برميل يوميا، اعتبارا من يوليو/ تموز المقبل حتى نهاية 2020، يتبعه اتفاق بتقليص خفض الإنتاج إلى 6 ملايين برميل يوميا، يبدأ مطلع 2021 حتى أبريل/ نيسان 2022.

وأشار وزير الطاقة الجزائري، إلى أن الأسواق بدأت بإعطاء إشارات إيجابية خلال الأيام الأخيرة الماضية، بعد التراجع الكبير منتصف الأسبوع الماضي.

وبرر عرقاب توقعاته ببداية تعافي الأسعار، إلى جانب اتفاق خفض الإنتاج، بإجراءات تعليق الحجر الصحي جراء فيروس كورونا، لدى عدة دول منها الصين وأوروبا.

وتشغل الجزائر الرئاسة الدورية لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول المقبل.