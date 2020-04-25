الحكومة العراقية توقف صرف أموال إقليم كردستان

أوقفت الحكومة العراقية، صرف النفقات لحكومة إقليم كردستان شمال البلاد، بسبب الامتناع عن تسليم الكمية المتفق عليها من واردات النفط.

ونص اتفاق وقع العام الماضي، على تسليم إقليم كردستان 250 برميل نفط يوميا، على أن تدفع بغداد مقابل ذلك مرتبات الموظفين الأكراد.

وأظهرت وثائق رسمية، نشرتها وسائل إعلام محلية، إصدار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، جملة توجيهات تتعلق بمستحقات إقليم كردستان المالية.

وأظهرت وثيقة أخرى، إبلاغ وزير النفط ثامر الغضبان، الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 27 تشرين الأول 2019، بأن إقليم كردستان لم يسلم شركة تسويق النفط الوطنية "سومو" الكميات الواجب عليه تسليمها مقابل تسلمه حصته من الموازنة المالية الاتحادية، منذ بداية العام نفسه وحتى تاريخ الإبلاغ.