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أعلنت وزارة النفط الفنزويليّة أنّ أسعار النفط الفنزويلي هبطت الجمعة إلى أقلّ من 10 دولارات، مسجلة 9 9 دولارات للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقدين. وبحسب الوزارة التي تعطي منذ العام 2017 أرقام قطاع النفط باليوان احتجاجًا على العقوبات الأميركية، بلغ سعر الخام 70 62 يواناً بين الإثنين والجمعة، في سابقة منذ العام 1998. وأدّى استمرار انخفاض أسعار النفط منذ العام 2014 إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في فنزويلا ودفع نحو 4 9 ملايين شخص إلى مغادرة البلاد منذ العام 2015 بحسب الأمم المتحدة. وخلال ست سنوات، تقلّص اقتصاد فنزويلا بمقدار النصف. وقطاع النفط ضحية للفساد ونقص الاستثمار بحسب