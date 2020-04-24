"كومرتس بنك" الألماني يتوقع تعافي برنت إلى 40 دولارًا للبرميل بحلول نهاية العام‎

توقع "كومرتس بنك" الألماني، أن تتعافى أسعار برنت إلى 40 دولارًا للبرميل، بحلول نهاية العام.

ورجّح أنْ تؤدي تخفيضات الإنتاج مصحوبة بانتعاش الطلب، إلى إعادة توازن سوق النفط في النصف الثاني من العام.

وأوضح أنّ الأسعار من المرجّح أن تكون منخفضة جدًا في الربع الثاني، حيث سيظل التقلب مرتفعًا جدًا على الأرجح.

كما توقع أيضًا، أنْ تسجل أسعار برنت نطاقًا بين 15 و25 دولارًا للبرميل في القدر الأكبر من الربع الثاني.

وبيّن، أنه قبل أن ينتهى أجل عقد خام غرب تكساس الوسيط لشهر يونيو/حزيران بوقت قليل في غضون 4 أسابيع، فقط "قد نرى تجددًا للاضطرابات وأسعارًا سلبية".

يقول، إنه بخلاف ذلك، قد يتم تداول سعر خام غرب تكساس الوسيط بشكل أساسي، ضمن نطاق بين عشرة دولارات وعشرين دولارًا للبرميل.

وتبلغ أسعار برنت في المتوسط 37 دولارًا للبرميل في 2020، وخام غرب تكساس الوسيط 31 دولارًا للبرميل.