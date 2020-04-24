رويترز: روسيا ستخفض صادرات النفط لأدنى مستوى في 20 عاما

أظهر جدول تحميل أولي يوم الجمعة أن شركات النفط الروسية ستخفض تحميلاتها للنفط الخام من موانئ بحر البلطيق ونوفوروسيسك على البحر الأسود في مايو أيار إلى 5.42 مليون طن وهو أدنى مستوى في 20 عاما.

واتفقت روسيا، التي انضمت لاتفاق أوبك+ لكبح إمدادات النفط، على خفض إنتاجها إلى 8.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول مايو أيار من مستوى أساس عند 11 مليون برميل يوميا.

وتستعد شركات النفط الروسية لأكبر خفض للإنتاج على الإطلاق، وهو ما قد يؤدي إلى إغلاق دائم لبعض حقول النفط مما سينجم عنه تكاليف كبيرة.

وتظهر حسابات "رويترز" أنه على أساس يومي، ستخفض روسيا صادرات النفط من موانئ بحر البلطيق ونوفوروسيسك بنسبة 43 % مقارنة مع أبريل نيسان.

وفي ظل أن التخفيضات هي الأكبر على الإطلاق التي تسعى إليها موسكو، تظهر بيانات رفينيتيف أيكون أن صادرات الأورال تتجه للانخفاض لأدنى مستوياتها منذ أوائل الفترة بين عامي 2000 و2009.

ومن المقرر أن تنخفض الصادرات المجمعة لخام الأورال من ميناءي بريمورسك وأوست-لوجا إلى 4.3 مليون طن فقط من 6.7 مليون طن في أبريل نيسان، وفقا لجدول مبدئي. ويعني هذا أن صادرات نفط البلطيق ستتراجع 38 % على أساس يومي.