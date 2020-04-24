وزير النفط الجزائري: الأزمة ظرفية ونتوقع انتعاشا تدريجيا

قال وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب، إن أزمة انهيار أسعار النفط "ظرفية" في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأشار عرقاب في حوار بثه التلفزيون الجزائري الرسمي، ليلة الجمعة، إلى أن "سعر برميل الخام الجزائري (صحاري بلاند) انخفض منذ يومين إلى مستويات 14 و 12 دولارًا، ولكنه عاد إلى مستوى 20 دولارًا".

وأوضح أن "متوسط معدل تكلفة إنتاج الخام الجزائري هو 14 دولارا للبرميل، ولكن الإنتاج الرئيسي متواجد في حقول حاسي مسعود حيث يبلغ متوسط تكلفة إنتاج النفط الجزائري 5 دولارات للبرميل فقط".

وقال الوزير الجزائري إن "الأمر يتعلق بأزمة ظرفية، لأن تراجع الطلب على النفط هو بسبب تداعيات وباء كورونا المستجد، على النشاط الاقتصادي العالمي إثر تدابير دولية لمواجهة تفشي الفيروس العالمي، وبينها توقيف حركة النقل والمصانع".

ورأى عضو الحكومة الجزائرية أن "بلاده لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية في الظرف الحالي، لقدرتها على مواجهة الأزمة الاقتصادية بفعل الإمكانيات المتوفرة والتي تجعلها في أريحية"، وفق تعبيره.

وعلى الصعيد الدولي، قال رئيس منظمة الأوبك إن "انحسار فيروس كورونا في الصين، وعودة الحركة الاقتصادية في هذا البلد واستقرار وضع الوباء في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، سيسمح بانتعاش تدريجي للاقتصاد العالمي اعتبارًا من السداسي الثاني من عام 2020".

ويعتقد محمد عرقاب أن ذلك سيسهم في عودة أسعار النفط إلى مستوياتها المعهودة وخصوصًا مع بدء تنفيذ الاتفاق النفطي الجديد بين منظمة أوبك وبقية المنتجين، وهي "سعر 63 دولار للبرميل، مثلما كان عليه الأمر بنهاية الثلاثي الرابع من عام 2019 ومتوسط 50 دولارًا للبرميل المسجل في بداية 2020".