انهيار اتفاق مجمع دمياط للغاز في مصر بين إيني الإيطالية وناتورجي الإسبانية

قالت "ناتورجي" الإسبانية للغاز، اليوم الخميس، إن اتفاقًا مع إيني الإيطالية والحكومة المصرية، لتسوية سلسلة منازعات تتعلق بمجمع غاز مغلق في شمال مصر، قد انهار.

وكان الاتفاق سينهي أعمال ناتورجي في مصر ويصفي مشروعًا مشتركًا بينها وبين إيني، في حين كانت إيني وشركات مملوكة للحكومة المصرية ستزيد حيازاتها بالمجمع المقام في دمياط.

وأوضحت "ناتورجي" في إشعار إلى البورصة، أن الاتفاق كان يقوم على عدد من الشروط التي لم تتحقق، لكنها ما زالت ترحب بالتوصل إلى حل ودي للنزاع.

في حين قال مصدر مطلع إن الشرط الأول من شروط الاتفاق كان إعادة فتح المجمع، لكن تعذر ذلك بسبب القيود المفروضة على التنقلات والصناعة في أنحاء العالم من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال متحدث باسم إيني، إن"إيني على تواصل مع الأطراف الأخرى ومستعدة لإرساء الإطار لاتفاق جديد محتمل."

وفي غضون ذلك، قالت ناتورجي إنها ستستأنف مساعيها للحصول على تعويض بملياري دولار حكم به لصالح مشروعها المشترك مع إيني المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في العام 2018.

وتبلغ طاقة المنشأة 7.56 مليار متر مكعب سنويًا لكنها متوقفة عن العمل منذ أواخر العام 2012، عندما تأثرت إمدادات مصر من الغاز بسبب انتفاضة شعبية.