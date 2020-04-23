الكويت تبدأ تطبيق اتفاق "أوبك +" بخفض الإنتاج

قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، اليوم الخميس، إن بلاده بدأت تطبيق اتفاق "أوبك +" لخفض الإنتاج، قبل موعده المتوقع مطلع أيار/مايو المقبل.

وأضاف الوزير في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية: "رغم أنه لم يبق سوى بضعة أيام على بدء تنفيذ الاتفاق، إلا أن الكويت قامت من باب الاستشعار بالمسؤولية بالاستجابة لأوضاع الأسواق، حيث خفضت جزءا من إمداداتها للأسواق العالمية".

وأشار إلى أن القرار الكويتي يعد سياديا، نافيا تعرض بلاده لضغوطات من أجل الإسراع بتفعيل خفض الإنتاج قبل موعده، كما ورد في تقارير صحفية أجنبية.

وأفاد الفاضل بأن الكويت تؤيد العمل الجماعي عبر التوافق بين الدول داخل منظمة "أوبك"، ومن خلال اتفاق "أوبك +".

وأكد ضرورة الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها خلال الأشهر المقبلة من قبل جميع الدول، لمواجهة التحديات المقبلة بسبب تأثير فيروس كورونا إزاء الطلب العالمي على النفط.

وبحسب الاتفاق المبرم، فإن حصة الكويت من خفض الإنتاج تبلغ 641 ألف برميل يوميا، لينخفض إنتاجها من 2.809 مليون برميل إلى 2.168 مليون.

وفي الـ 12 من نيسان/أبريل الجاري، أبرمت "أوبك +" بقيادة السعودية وروسيا، أكبر خفض تاريخي مدروس لإنتاج النفط الخام بواقع 10 ملايين برميل يوميا، يتحمل منها التحالف 9.7 مليون.

ويتضمن الاتفاق خفض إنتاج النفط من جانب التحالف بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، و300 ألف برميل يوميا، قالت شركات نفط أمريكية إنها ستخفضها من جانبها.

ويبدأ قرار الخفض اعتبارا من مطلع أيار/مايو المقبل ولمدة شهرين متواصلين، يتبعه اتفاق آخر بتقليص خفض الإنتاج إلى 8 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020.

ويبدأ تنفيذ خفض ثالث في الإنتاج، بمقدار 6 ملايين برميل يوميا، أي أقل بمليوني برميل مقارنة بالاتفاق السابق له، يبدأ مطلع 2021 حتى نيسان/أبريل 2022.