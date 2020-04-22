الجزائر تتوقع تعافي سوق النفط في النصف الثاني من العام

توقع محمد عرقاب، رئيس منظمة أوبك الدوري، وزير الطاقة الجزائري، اليوم الأربعاء، بداية تعافي السوق النفطية مطلع النصف الثاني من 2020.

وقال عرقاب في فعالية اقتصادية عقدت في الجزائر: إن الأسعار ستبدأ في التعافي مدفوعة بتخفيض الإنتاج، وبدء تعليق إجراءات الغلق جراء فيروس كورونا في عدة دول.

واستعادت عقود النفط الآجلة، اليوم، جزءا من عافيتها وصعدت عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو بنسبة 28% إلى 14.76 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت 11.7% إلى 21.6 دولار للبرميل.

وأوضح الوزير الجزائري أن المشاورات والاجتماعات ستتواصل بشكل دائم؛ بهدف مراقبة وضعية السوق.

وأضاف: "الوضعية ليست خطيرة؛ لأن أسبابها طارئة تتمثل بفيروس كورونا وتبعاته".

وعن وضعية السوق الحالية، قال إن سببها تراجع الطلب بشكل كبير على النفط، جراء تبعات فيروس كورونا، ووفرة المعروض ما تسبب بتشبع المخزونات العالمية.

وقبل أيام، كشف عرقاب أن الجزائر ستصدر 815 ألف برميل يوميا، بموجب اتفاق الخفض، اعتبارا من مايو المقبل ولمدة شهرين.

ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات (نفط وغاز)، حيث تمثل 93% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.