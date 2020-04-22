الكرملين: من السابق جدا لأوانه الاستجابة لضعف النفط.. لننتظر تأثير اتفاق "أوبك+"

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قال الكرملين اليوم الأربعاء، إنه من السابق جدا لأوانه استخلاص أي نتائج بشان خطوات إضافية ممكنة لوقف هبوط أسعار النفط قبل دخول الاتفاق العالمي، الذي اتفقت عليه مجموعة أوبك+ حيز التنفيذ في الأول من مايو أيار. هوت أسعار النفط إلى أقل من 16 دولارا للبرميل اليوم، مسجلة أقل مستوى منذ عام 1999 في ظل تخمة المعروض في السوق، بينما تستمر التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا في النيل من الطلب على أنواع الوقود. وردا على سؤال بشأن أي إجراءات إضافية يحتمل أن تتبناها روسيا فيما يتعلق بضعف أسعار النفط، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "ينبغي أن نجري تحليلا فور بدء