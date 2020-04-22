روحاني: إيران تضررت من انهيار أسعار النفط

اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، بأن بلاده تضررت من انهيار أسعار النفط، معتبرا أن هذا الضرر ليس كبيرا بل محدودا.

وقال روحاني خلال اجتماع لحكومته، إن "إيران قد تضررت أيضا بسب انهيار أسعار النفط، لكنه كان محدودا بسبب عدم اعتمادنا على النفط بشكل رئيس".

وتساءل روحاني "من كان يظن أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يقلب الاقتصاد رأسا على عقب ويغير جميع التوقعات الاقتصادية؟"، مضيفا أن "جميع الدول النفطية تخسر أموالها هذه الأيام، ولكن بعضها أكثر وأخرى أقل.. اعتمادنا على النفط الخام قد تقلص، وستكون خسائرنا بالتأكيد أقل".

وأشار إلى أن الظروف الاقتصادية في إيران أكثر هدوءا مما كانت عليه في بقية العالم، قائلا "حققت إيران نموا في الزراعة والصناعة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي"، مبينا أن "إيران بحاجة إلى تغيير خط التصدير ومساعدة بعض الأنشطة الاقتصادية".

وانهارت أسعار النفط الخام الأمريكي الاثنين الماضي، بشكل غير مسبوق، فيما وصف الرئيس دونالد ترامب، هذا الانهيار بـ"التاريخي"، معتبرا أنه قصير الأجل وناجم عن ضغوط مالية.

من جهته، قال الخبير الإيراني في شؤون الطاقة، جواد يارغاني، إن الصادرات النفطية الإيرانية انخفضت منذ فرض العقوبات الأمريكية، وانهيار أسعار النفط العالمي لن يؤثر كثيرا على الاقتصاد الإيراني.