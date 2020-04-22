الكويت تنفق 14.2 مليار دولار على مشروع تحديث مصفاتي نفط

أنفقت الكويت حوالي 4.3 مليار دينار (14.2 مليار دولار) على مشروع الوقود البيئي الذي يشمل تحديث وتوسعة مصفاتي نفط الأحمدي وميناء عبدالله ضمن برنامج ضخم يهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط والتكرير والبتروكيماويات.

وقال مدير عمليات التشغيل في المشروع، شجاع العجمي، إن مجلس الوزراء أقر ميزانية تبلغ 4.6 مليار دينار (15.2 مليار دولار) للمشروع الذي أطلق عام 2014، مشيرا إلى أن العمل بمشروع مصفاة الأحمدي انتهى الشهر الجاري، فيما سيكتمل العمل في مصفاة ميناء عبدالله قبل نهاية العام، ما سيرفع طاقة إنتاجهما من 736 ألف برميل إلى 800 ألف برميل يوميا.

وأشار العجمي، وفق صحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن قرب تشغيل المشروع تزامن مع ظروف استثنائية صعبة يمر بها العالم والكويت، بسبب تفشى جائحة فيروس كورونا.

وأضاف: "بعدما أعلن مجلس الوزراء الشهر الماضي عن تعطيل جميع الدوائر الحكومية وإغلاق مطار الكويت احترازيا، بدأ المصنعون والمرخصون العالميون الموجودون في مواقع الشركة لمتابعة عمليات التشغيل الأولية لهذه الوحدات بمغادرة البلاد".

وقال إن الشركة كانت أمام خيارين: وقف عمليات التشغيل بانتظار انتهاء الأزمة العالمية دون معرفة تاريخ محدد لذلك، أو المضي قدما في عمليات التشغيل اعتمادا على كوادر الشركة.

وتابع: "تم الاتفاق على الأخذ بالخيار الثاني، وعليه فقد تم تشغيل الوحدات بشكل آمن وفق الجدول الزمني المقرر، ويعد هذا بمنزلة إنجاز متميز لشركة البترول الوطنية وجميع كوادرها".

وأعلنت الكويت، العضو المؤسس في منظمة أوبك، عن إرساء مشروع الوقود البيئي على ثلاثة ائتلافات أمريكية وبريطانية ويابانية عام 2014، وهو من أكبر العقود التي تمنحها الدولة الخليجية في قطاع النفط.

وسترتفع طاقة تكرير الكويت إلى أكثر من 1.4 مليون برميل يوميا بعد انتهاء المشروعين، بما فيها إنتاج مصفاة الزور جنوب الكويت البالغ 615 ألف برميل يوميا.