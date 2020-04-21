روسيا: لا حاجة للتهويل بشأن انهيار أسعار النفط الأمريكي

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك: لا حاجة للتهويل بشأن الهبوط الحاد الذي شهدته مؤخرا أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي.

لكنه أضاف في بيان له يوم الثلاثاء، أن أسواق النفط العالمية ستبقى تحت ضغط حتى يبدأ سريان اتفاق "أوبك+" في مايو/أيار.

وبين نوفاك أن الضغط سيستمر حتى يخفض منتجون للنفط خارج المجموعة إنتاجهم وفق الاتفاق، ويجري تخفيف إجراءات العزل المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

وتابع أن "أوبك+" تراقب الوضع عن كثب ولديها القدرة على الرد إذا كان ذلك ضروريا.

وانهارت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط للتسليم في مايو/ أيار، 306%، لتصل إلى ناقص 37.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 18:34 بتوقيت غرينتش.