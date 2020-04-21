مصادر: دول بـ"أوبك" تبحث خفضا فوريا لإنتاج النفط

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر نفطي قوله إن عددا من وزراء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" سيناقشون، اليوم، تنفيذا فوريا لاتفاق تخفيضات إنتاج النفط.

وقال المصدر: إن وزراء الجزائر ونيجيريا وفنزويلا والعراق وأنجولا، أعضاء "أوبك"، إلى جانب قازاخستان وأذربيجان غير العضوين في المنظمة، سيشاركون في اجتماع اليوم المنعقد عن بعد.

وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش "تطورات سوق النفط وسبل تنفيذ اتفاق تخفيض إنتاج النفط على الفور وعدم الانتظار حتى مايو/ أيار، وأيضا التوقف عن الإفراط في الإنتاج في أبريل".

ونقلت الوكالة عن مصدرين آخرين قولهما: إن السعودية والكويت والإمارات لن تشارك في الاجتماع.

ويأتي هذا الاجتماع الطارئ بعد يوم من هبوط عقود النفط الأمريكي للتسليم في الشهر التالي إلى المنطقة السلبية، للمرة الأولى في التاريخ، مع انهيار الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا.