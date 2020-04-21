السعودية مستعدة لاتخاذ "إجراءات إضافية" مع "أوبك+" لاستقرار سوق النفط

السعودية مستعدة لاتخاذ "إجراءات إضا...

جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء في المملكة اليوم الثلاثاء.

المصدر: إرم نيوز

أبدت السعودية استعدادها لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع أعضاء أوبك+ والمنتجين الآخرين؛ لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.

وذكر بيان لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ملتزمة مع روسيا "على تنفيذ التخفيضات المستهدفة للعامين المقبلين".‎

وتأثرت أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة؛ بسبب تراجع الطلب عالميا، والخلاف بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وروسيا؛ بسبب حجم الإنتاج اليومي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
السعودية
أوبك
النفط
تاغ
تاريخ النشر
تاريخ التحديث