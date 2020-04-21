السعودية مستعدة لاتخاذ "إجراءات إضافية" مع "أوبك+" لاستقرار سوق النفط

أبدت السعودية استعدادها لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع أعضاء أوبك+ والمنتجين الآخرين؛ لتحقيق الاستقرار في سوق النفط.
وذكر بيان لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن المملكة ملتزمة مع روسيا "على تنفيذ التخفيضات المستهدفة للعامين المقبلين".
#عاجل #مجلس_الوزراء يؤكد حرص المملكة على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية، والتزامها مع روسيا على تنفيذ التخفيضات المستهدفة للعامين المقبلين، واستمرارهما في مراقبة أوضاع السوق والاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع أعضاء (أوبك بلس) والمنتجين الآخرين .#واس
— واس الأخبار الملكية (@spagov) April 21, 2020
وتأثرت أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة؛ بسبب تراجع الطلب عالميا، والخلاف بين منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وروسيا؛ بسبب حجم الإنتاج اليومي.