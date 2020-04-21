مصر تعلن بدء الإنتاج من بئرين جديدتين للغاز بمتوسط 390 مليون قدم مكعب يوميا

أعلنت وزارة البترول المصرية، بدء إنتاج الغاز الطبيعي في البئرين الجديدتين "ظهر 17" و"بلطيم جنوب غرب7" بمنطقة البحر المتوسط، وذلك بمتوسط إنتاج 390 مليون قدم مكعب غاز يوميا و 1300 برميل متكثفات يوميا.

وأوضح بيان صادر عن وزارة البترول المصرية، أنه تم وضع البئر الجديدة "ظهر 17" بحقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، على الإنتاج بعد الانتهاء من أعمال حفر البئر الواقعة بالمنطقة الجنوبية للحقل وإكمالها واختبارها بنجاح.

وكشف بيان وزارة البترول المصرية أنه من المتوقع الوصول بمعدلات إنتاج نحو 250 مليون قدم مكعب غاز يومياً، ضمن خطة تنمية طموح للحقل، حيث تقع في المياه العميقة بالبحر المتوسط، وتم حفرها على عمق يصل إلى 5300 متر، لافتا إلى أنه بالانتهاء من حفر البئر الجديدة، فإن عدد الآبار التي تم حفرها في حقل ظهر بلغ 15 بئرا بواقع 10 آبار بالمنطقة الشمالية و 5 آبار بالمنطقة الجنوبية.

كما أشار التقرير إلى وضع البئر الجديدة "بلطيم جنوب غرب7" على الإنتاج بطاقتها القصوى البالغة 140 مليون قدم مكعب غاز يوميا و 1300 برميل متكثفات يوميا، بعد الانتهاء من حفر البئر وإكمالها في توقيت قياسي لم يتجاوز شهرين ونصف الشهر.

وأكدت وزارة البترول المصرية استمرار نجاح الخطة المنفذة لتنمية وإنتاج الغاز من منطقة بلطيم جنوب غرب، والوصول إلى القدرات الإنتاجية المستهدفة من المنطقة في غضون فترة وجيزة من بدء الإنتاج من منصة بلطيم جنوب غرب في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ووفقا للخطة الإنتاجية، فقد تم تحقيق 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا خلال 7 أشهر، وذلك من خلال حفر 4 آبار فقط ووضعها على الإنتاج بدلا من 6 آبار كان مخطط حفرها، بما يحقق خطة وزارة البترول والثروة المعدنية في زيادة الإنتاج مع الالتزام بسياسة تخفيض التكاليف وترشيد النفقات.