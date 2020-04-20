للمرة الأولى في التاريخ.. برميل النفط الأمريكي يهبط إلى أقل من صفر دولار

انهارت العقود الآجلة للخام الأمريكي، مساء الإثنين، 147% لتصل إلى -8.60 دولار للبرميل.

ويأتي ذلك مع حلول آخر يوم لعقود تسليم مايو، وسط تراجع الطلب الحاد على الخام في الولايات المتحدة، وعدم قدرة المخازن الأمريكية والآبار على استيعاب الإنتاج.

إلا أن عقود يونيو/ حزيران المقبل للخام الأمريكي تبلغ، قرابة 22 دولارا للبرميل.

ويأتي هذا على الرغم من الاتفاق الذي توصلت إليه "أوبك" وروسيا ودول أخرى في أبريل الجاري، لخفض إنتاج النفط مؤقتاً.

وتراجعت أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة لأدنى مستوياتها منذ نحو 22 عاماً، وسط عمليات الإغلاق ومنع السفر في العالم أجمع، والتي تؤثر بشدة على الطلب.

وأوضح خبير لدى قناة "سي أن بي سي" الأمريكية، سبب هذا الانخفاض التاريخي في أسعار النفط الأمريكي، قائلا إن السعر الحالي هو سعر تسليم شهر أيار/ مايو، ضمن عقود لها تاريخ محدد للتداول، وهو يوم غد الثلاثاء.

وأضاف الخبير أنه بمرور يوم الثلاثاء، سندخل بفترة تسليم عقود شهر يونيو، وستعود الأسعار إلى مجددا إلى مستويات 22 دولارا للبرميل.

وبين أن المشكلة المتعقلة بأسعار نفط تسليم مايو، هي القصور بمساحة التخزين، فمن يشتري عقود تسليم مايو لا يجد مكانا للتخزين أو يضطر لتخزينها بأسعار مرتفعة جدا.

وتابع أن هذه المشكلة دفعت المشترين إلى التخلص من عقود تسليم مايو، وهو ما أدى إلى هذا الانخفاض التاريخي في أسعار النفط الأمريكي.