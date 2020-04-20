وزارة الطاقة الروسية تأمر منتجي النفط المحليين بخفض الإنتاج 20% عن مستويات فبراير

قال مصدران بصناعة النفط لـ"رويترز"، اليوم الإثنين، إن وزارة الطاقة الروسية أبلغت منتجي النفط المحليين بأن يخفضوا إنتاج النفط بنحو 20% عن متوسط مستويات فبراير/ شباط، وهو ما سيجعل موسكو تفي بالتزاماتها في إطار اتفاق عالمي.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول، ومنتجو نفط كبار آخرون بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، على خفض إنتاجهم النفطي مجتمعين بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، لمواجهة الفائض في الإمدادات الناجم عن أزمة فيروس كورونا.
وقالت مصادر مطلعة على الخطط: إن وزارة الطاقة الروسية أبلغت الشركات الأسبوع الماضي بأن تخفض إنتاجها ما بين 19% إلى 20% عن مستويات فبراير/ شباط، مما يجعل إنتاج موسكو النفطي متوافقا مع أهداف الاتفاق.