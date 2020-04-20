وزارة الطاقة الروسية تأمر منتجي النفط المحليين بخفض الإنتاج 20% عن مستويات فبراير

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قال مصدران بصناعة النفط لرويترز، اليوم الاثنين، إن وزارة الطاقة الروسية أبلغت منتجي النفط المحليين بأن يخفضوا إنتاج النفط بنحو 20% عن متوسط مستويات فبراير/ شباط، وهو ما سيجعل موسكو تفي بالتزاماتها في إطار اتفاق عالمي. واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول، ومنتجو نفط كبار آخرون بقيادة روسيا، في إطار ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، على خفض إنتاجهم النفطي مجتمعين بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، لمواجهة الفائض في الإمدادات الناجم عن أزمة فيروس كورونا. وقالت مصادر مطلعة على الخطط، إن وزارة الطاقة الروسية أبلغت الشركات الأسبوع الماضي، بأن تخفض إنتاجها ما بين 19% إلى 20% عن مستويات