روحاني يأمر بوقف بيع النفط الخام الإيراني

أمر الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، وزير النفط بحكومته بيغن نامدار زنغنه، بوقف بيع النفط الخام الإيراني.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية الإلكتروني عن روحاني خلال مقابلته مع وزير النفط عبر شبكة الإنترنت، قوله إن "هناك فرصة كبيرة لنا لكي ننأى بأنفسنا قدر الإمكان عن بيع النفط الخام".

وأشار روحاني الى الإضرابات والتقلبات الشديدة التي يشهدها سوق النفط العالمي وانخفاض سعره قائلا: "إن تسريع خطط الوزارة لزيادة إنتاج المشتقات النفطية والحد من بيع المواد الخام يمكن أن يقلل أيضا من الضرر لتقلبات السوق العالمية وانخفاض أسعار النفط".

وتفرض الولايات المتحدة منذ نوفمبر الماضي عقوبات على طهران، تمنع تصديرها للنفط الخام، باستثناء إعفاءات لبعض الدول.

وكانت دول منظمة أوبك وحلفاؤها "أوبك+"، توصلت إلى اتفاق بتقليص الإنتاج بنحو 10% لمواجهة تراجع الطلب الناتج عن سياسة الإغلاق التي فرضتها دول بسبب انتشار فيروس كورونا.

وعقب الاتفاق، قال وزير النفط الإيراني، الإثنين الماضي، إن ايران وبسبب الحظر إلى جانب ليبيا وفنزويلا مستثناة من خفض الإنتاج.