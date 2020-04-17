السعودية تخفض إنتاج النفط إلى 8.5 مليون برميل يوميا

قالت شركة "أرامكو" السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، إنها ستزود عملاءها داخل وخارج المملكة بنحو 8.5 مليون برميل يوميا من الخام، تماشيا مع اتفاق لخفض الإمدادات، اتفقت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومنتجون كبار آخرون.

وتبلغ حصة السعودية من إنتاج النفط بموجب اتفاق "أوبك+"، الذي جرى التوصل إليه يوم الأحد الماضي، 8.492 مليون برميل يوميا.

وقال مصدر نفطي سعودي مطلع على خطط "أرامكو"، إن الشركة خصصت حوالي 4 ملايين برميل يوميا من النفط الخام لعملائها الآسيويين، وهو ما يقل عن كامل كمياتها التعاقدية لآسيا بنحو مليوني برميل يوميا.

وكان المصدر السعودي يقدم إيضاحا بشأن تقرير لرويترز، اليوم، ذكر نقلا عن 4 مصادر، أن "أرامكو" أخطرت بعض المصافي في آسيا بأنها ستورد كامل الكميات التعاقدية للخام في شهر مايو / أيار المقبل.

وقال المصدر السعودي، الذي اشترط عدم نشر اسمه: "كامل الكميات التعاقدية لآسيا نحو 6 ملايين برميل يوميا، ما خصصته أرامكو هو ما تم تحديده، وهو نحو 4 ملايين برميل يوميا".