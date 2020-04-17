قطر للبترول تبيع خامي قطر البري والبحري تحميل يونيو بخصم كبير

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قالت ثلاثة مصادر تجارية اليوم الجمعة إن قطر للبترول باعت خامي قطر البري والبحري للتحميل في يونيو حزيران بخصم كبير عن الأسعار المعروضة لخام دبي. وأضافت أن خام قطر البري بيع بخصم فوري يبلغ نحو 13 دولارا للبرميل، وأن خام قطر البحري بيع بخصم فوري يتراوح بين نحو 9.20-9.30 دولار للبرميل. وقال أحد المصادر إن شل من اشترت الشحنتين على الأرجح. ولم يتسن التحقق على نحو مستقل من الصفقتين إذ لا تعلق الشركات في المعتاد على تلك المسائل التجارية. وذكرت رويترز أمس الخميس أن قطر للبترول تعرض 500 ألف برميل لكل من الخامين عبر عطاءات فورية، شملت أيضا شحنات من