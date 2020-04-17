بعد اتفاق خفض الإنتاج.. "رويترز": السعودية ستورد كامل كميات الخام لمصاف آسيوية

نقلت وكالة "رويترز " عن ثلاثة مصادر مطلعة اليوم الجمعة، بأن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، أخطرت بعض المصافي في آسيا بأنها ستورد كامل كميات الخام المتعاقد عليها في مايو/ أيار.

يأتي هذا بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، بعد أن بلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها في 18 عاما.

ويهدف الخفض لتخفيف تخمة المعروض التي تفاقمت بفعل انهيار في الطلب العالمي على النفط عقب تفشي فيروس كورونا.

وقالت المصادر إنه على الرغم من عدم وجود تغيير في كمية النفط المورد، فإن شركة النفط الحكومية العملاقة "أرامكو" السعودية، أجرت تغييرا على نسبة درجات خامها عبر زيادة كميات الخام العربي الخفيف وتقليص كميات الخام العربي الثقيل.

ولم يتسن الوصول إلى الشركة على الفور للحصول على تعليق.

ومن المتوقع أن تخفض السعودية إنتاجها 2.5 مليون برميل يوميا في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، من مستوى أساس 11 مليون برميل يوميا بموجب بنود اتفاق المنتجين.

وعلى الرغم من التخفيضات، أجرت "أرامكو" تخفيضات سعرية كبيرة على الخام الذي تبيعه إلى آسيا في مايو/ أيار، بعد تراجع الطلب على الوقود وهوامش التكرير في سنغافورة.

ويقول متعاملون إن فارق السعر بين الخام العربي الخفيف والخام العربي الثقيل عند أدنى مستوى على الإطلاق، إذ يبلغ عشر سنتات للبرميل، مما يعكس ضعف الطلب على الدرجات الخفيفة، التي تدر المزيد من البنزين والنفتا، وهما منتجان تضررا بشدة بفعل تدابير حكومة لمكافحة انتشار الفيروس.

وقال أحد المصادر إن تقلص فارق السعر ربما يشجع بعض المصافي على معالجة المزيد من الخام الخفيف.