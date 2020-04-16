أوبك تخفض توقعها للطلب العالمي على النفط

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خفضت أوبك، يوم الخميس، مجددا توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، مبينة أنه قد لا يكون الخفض الأخير. وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول، في أحدث تقرير شهري، انكماش الطلب 6.9 مليون برميل يوميا، بما يوازي 6.9 بالمئة، في 2020. وفي الشهر الماضي، توقعت أوبك زيادة طفيفة في الطلب قدرها 60 ألف برميل يوميا. وقالت أوبك "ما زالت المخاطر على طلب النفط كبيرة، وهي تشير لاحتمال إجراء تعديلات أخرى، وبخاصة في الربع الثاني من العام، فيما "تمر سوق النفط حاليا بصدمة تاريخية مفاجئة وقاسية وعالمية".