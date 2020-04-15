واشنطن قد تشهر سيف الرسوم في وجه منتجي النفط الخام

قال أكبر دبلوماسي أمريكي في مجال الطاقة، اليوم الأربعاء، إن واشنطن قد تفرض رسومًا على وارداتها من النفط الخام إذا لم يلتزم منتجو الخام بتعهداتهم التي أبرموها، مطلع الأسبوع، لتقليص الإنتاج.

وقال فرانك فانون، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة، في مكالمة مع الصحفيين،"بالنسبة للرسوم، ما زالت أمرًا مطروحًا على الطاولة."

وأضاف فانون:"هذا أمر قدّره الرئيس بلا ريب، لكنه دأب على القول إنها ورقة ضغط لا يعتقد أنه سيكون مضطرًا لها."

وتابع أن واشنطن ستراقب الامتثال عن كثب. وقال"إنه شيء للمراقبة والمتابعة، وأعتقد أننا سنراقبه عن كثب وبشكل مستمر، منخرطين مع شركائنا في أنحاء العالم للتأكد من أننا نحد من التقلبات التي في السوق."

واتفق منتجو النفط العالميون، يوم الأحد، على خفض إنتاج الخام نحو 20 مليون برميل يوميًا، وهو رقم غير مسبوق يشمل دول "أوبك+" مثل السعودية وروسيا، وتخفيضات من منتجين آخرين مثل الولايات المتحدة.

وهوت أسعار الخام مع انهيار الطلب العالمي بفعل تفشي فيروس كورونا في الوقت الذي شرعت فيه السعودية وروسيا بضخ النفط بأقصى طاقة في سباق على الحصص السوقية.

وفي معاملات، اليوم الأربعاء، سجلت أسعار الخام الأمريكي أدنى مستوياتها في 18 عامًا دون 20 دولارًا للبرميل بفعل قفزة كبيرة في المخزونات.

وكان الرئيس دونالد ترامب قال قبل إبرام الاتفاق إنه قد يفرض "رسومًا كبيرة للغاية" على واردات النفط إذا ظلت الأسعار متدنية، لكنه توقع ألا يضطر إلى ذلك لأن استمرار تدني الأسعار لا يعود بالنفع لروسيا ولا السعودية.

وتحدث ترامب مرارًا إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بخصوص أسواق النفط قبيل الاتفاق.

وكانت جماعة الضغط الأمريكية ذات النفوذ الكبير (معهد البترول الأمريكي)، قد بعثت رسالة إلى ترامب تبدي فيه اعتراضها على الرسوم التي قد تزيد التكلفة على شركات تكرير النفط التي ما زالت تستورد الخام من دول من بينها السعودية.