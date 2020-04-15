وزير الطاقة السعودي: خلاف المملكة وروسيا اعتيادي وعائلي

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة السعودي، إنه سعيد للغاية بخفض انتاج النفط التاريخي الذي اتفقت عليه أوبك والمنتجون العالميون الآخرون يوم الاحد وأعرب عن أمله في أن يؤدي ذلك الى استقرار السوق.

وأضاف: "لقد أثبتنا أن (أوبك +) على قيد الحياة"..أنا أكثر من سعيد بالصفقة".

واعتبر الأمير، في مقابلة مع تلفزيون "بلومبيرغ"، أن الخلاف بين بلاده وروسيا اعتيادي ويمكن أن يحصل في أي عائلة ويجعلها أقوى من السابق بعد حل الخلاف.

ورفض الوزير، وصف ما حصل بين المملكة وروسيا بأنه "طلاق" بل هو خلاف يحدث في أي منزل.

وكان الوزير السعودي يعلق على اتفاق تحالف "أوبك+" على أكبر خفض تاريخي لإنتاج النفط، بواقع 9.7 مليون برميل يوميا، اعتبارا من مايو/ أيار المقبل، عقب خلاف سعودي روسي بهذا الخصوص.

وأضاف: "كل ذلك يعتمد على متانة الروابط في العائلة، وفي هذه العائلة فإن روابطنا قوية، والتغلب على الخلافات يجعل أي عائلة أقوى من قبل".

وتابع الوزير عبدالعزيز: "لذا كما قلت فنحن عائلة، وباعتبارنا كذلك، فإننا الآن أكثر قدرة على تجاوز أي نزاعات قد تنشأ في المستقبل، نحن لسنا بحاجة للطلاق".