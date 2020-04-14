مصادر: "أرامكو" تجري محادثات أولية مع بنوك لاقتراض 10 مليارات دولار

قالت ثلاثة مصادر مصرفية إن شركة "أرامكو" السعودية، أكبر منتج للنفط في العالم، تجري محادثات أولية مع بنوك لاقتراض حوالي 10 مليارات دولار؛ للمساعدة في تمويل استحواذها على حصة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

ووافقت "أرامكو" العام الماضي على شراء الحصة المسيطرة في "سابك" من صندوق الثروة السيادية للمملكة مقابل 69.1 مليار دولار، في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ على الإطلاق في صناعة البتروكيماويات العالمية.

وقال أحد المصادر: "التمويل سيكون لصفقة سابك، لكن المقترض هو أرامكو"، مضيفا أن "المناقشات في مرحلة أولية وأن الشركة تستطلع آراء البنوك".

وأضاف قائلا: "10 مليارات دولار هو المبلغ الذي يريدون الحصول عليه، ومن غير الواضح ما إذا كانوا سيتمكنون من الوصول إلى ذلك".

وقال مصدر ثانٍ: إن من بين البنوك المشاركة في المحادثات "اتش اس بي سي"، و"جيه بي مورجان"، وأيضا بنوك في الخليج.