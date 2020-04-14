أمريكا تتفاوض على عقود لتخزين 23 مليون برميل من النفط في الاحتياطي الاستراتيجي‎

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قالت وزارة الطاقة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها تتفاوض على عقود مع تسع شركات طاقة لتخزين ما يصل إلى نحو 23 مليون برميل من النفط المنتج محليا، في احتياطي الخام الاستراتيجي للبلاد. وشرعت الوزارة في خطة لتأجير مساحة إلى الشركات في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي كوسيلة لمساعدة الشركات التي تعاني من تهاوي أسعار النفط، بعد أن أخفق الكونغرس في تمويل خطة أخرى لشراء النفط من أجل الاحتياطي. وقالت الوزارة، إن معظم التسليمات سيتم تلقيها في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران مع بعض الشحنات المحتملة في أبريل/ نيسان.